Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Çanakkale’de konuştu: Darbeler tarihini, tarihe gömdük

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Çanakkale'deydi. Çanakkale'de önemli temaslarda bulunan Bakan Tunç 12 eylül darbesiyle ilgili konuştu.

BİZ, DARBELER TARİHİNİ TARİHE GÖMDÜK

12 Eylül darbesinin Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesi olduğunu ifade eden Bakan Tunç, "Demokrasi tarihimiz adeta darbeler tarihi. Biz, darbeler tarihini tarihe gömdük, sona erdirdik. Milletimizin desteği ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle son 23 yılda vesayetçi anlayışın müdahalelerine karşı koyduk. Milli irade bayrağını yere düşürmedik. Milletimiz, darbelere karşı darbe yapmayı öğrendi. Darbeler ezanlarımızı selaları susturmuştu. 15 Temmuz'da selalar darbeleri susturdu. Milletimiz, demokrasi mücadelesinin, insan hakları mücadelesinin nasıl verildiğini tüm dünyaya gösterdi" dedi.