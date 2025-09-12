Okullara sahte ‘karot’ raporu düzenleme soruşturmasında yeni gelişme: 24 şüpheliye tutuklama talebi

Yabancı uyruklu kişilerden eğitimde denklik ve mezuniyet karşılığında rüşvet alan şüphelilere yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Şüphelilerden 44'ü emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi. 24 şüpheli tutuklama talebi, 20 şüpheli ise adli kontrol talebi ile sulh ceza hekimliğine sevk edildi.

OKULLARA SAHTE KAROT RAPORU

Şüphelilerin 6 Şubat 2023'de Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullar için zorunlu kılındığı karot raporu için de rüşvet karşılığında rapor düzenlendiği tespit edilmişti.