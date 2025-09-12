Haberler Gündem Haberleri Okullara sahte ‘karot’ raporu düzenleme soruşturmasında yeni gelişme: 24 şüpheliye tutuklama talebi
İstanbul merkezli 5 ilde sahte diploma çetesine operasyon düzenlenmişti. Yakalanan şüphelilerin rüşvet karşılığı özel okullara “bina sağlamlığını” gösteren sahte “karot raporu” da düzenledikleri ortaya çıkmıştı. Soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Şüphelilerden 24'ü savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yabancı uyruklu kişilerden eğitimde denklik ve mezuniyet karşılığında rüşvet alan şüphelilere yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Şüphelilerden 44'ü emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi. 24 şüpheli tutuklama talebi, 20 şüpheli ise adli kontrol talebi ile sulh ceza hekimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin 6 Şubat 2023'de Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullar için zorunlu kılındığı karot raporu için de rüşvet karşılığında rapor düzenlendiği tespit edilmişti.

