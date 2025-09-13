Danışmanı Ongun’dan daha az kazanıyormuş: Aylık gelirim 220 bin lira

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasının ardından görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma nedeniyle "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü. İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta okuduğu üniversiteden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişi "usulsüz" olduğu gerekçesiyle diploması iptal edilmişti. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında ifade veren Ekrem İmamoğlu, "yüksek lisans" mezunu olduğunu söyledi. İmamoğlu, aylık geliri sorusuna ise 220 bin lira cevabını verdi. İddianamenin okunduğu esnada İmamoğlu, "Okuduğunuz şeylerin hiçbirisinin benle alakası yok" dedi. Mağdur olduğunu söyleyen İmamoğlu'nun açıkladığı aylık geliri ise kafaları karıştırdı. Ayda 350 bin TL maaş almasına rağmen Acarkent'te 416 bin TL'lik evde kirada oturan danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu'ndan maddi destek aldığını anlatmıştı. İmamoğlu'nun 220 bin TL gelirle Ongun'a nasıl kira desteği verdiği merak konusu oldu.



İMAMOĞLU HAKKINDA YENİ İDDİANAME

Ekrem İmamoğlu'nun, 26 Ekim 2024'te SAHA EXPO fuarında bir vatandaşla yaşadığı tartışma mahkemeye taşındı. Vatandaşa "Bayağı çirkinsin" diyen İmamoğlu, "hakaret" suçlamasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis talebi ile yargılanacak.