Gönüller Gazze için birleşti

Üsküdar'da İHH, Sadakataşı, Deniz Feneri ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı öncülüğünde üç gün sürecek bir dayanışma etkinliği başlatıldı. "Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü" adıyla düzenlenen proje kapsamında ilçede faaliyet gösteren 50'yi aşkın esnaf, bir günlük kazancını Gazze'ye bağışlıyor. Gastronomi Sokağı Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenirken Gazze temalı bir sergi açıldı. Hafta sonunda Valide-i Cedid Camii avlusunda kurulacak Hayır Çarşısı'ndan elde edilecek tüm gelir Gazze'deki aşevlerine ulaştırılacak.