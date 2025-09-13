Vergi müfettişlerine mali suç operasyonu

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri Beylikdüzü Vergi Denetim Kurumu'ndaki bazı vergi müfettişlerinin görevleri gereği vatandaşlar ve firmalar için hazırlayacakları raporların üzerine 'ceza yazarız' diyerek tehditlerle vatandaşlardan ve firmalardan para talep ettiklerini ve rüşvet aldıklarını tespit etti. Para transferleri polisler tarafından tek tek tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Vergi müfettişlerinin, vergi mükelleflerinden vergilerini düşük gösterme vaadiyle veya yüksek gösterme tehdidiyle rüşvet aldıkları saptandı. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün vergi müfettişi, 3'ünün ise müfettişlere rüşvet veren firmaların sahibi oldukları ifade edildi. Firma sahiplerinin devletten vergi kaçırmak için ulaştıkları "aracılar" üzerinden müfettişlere 1 milyon TL'ye kadar varan rüşvetler verdikleri ve bu nedenle gözaltına alındıkları bilgisine ulaşıldı.