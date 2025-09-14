125 yılda 111 büyük deprem yaşandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre "deprem ülkesi" olarak tanımlanan Türkiye'de 1900 yılından bu yana büyüklüğü 6 ve üzerinde 111 deprem yaşandı. 'Deprem Tehlike Haritası'na göre 485 diri fay segmenti bulunan Türkiye'de bu yıl 32 binden fazla deprem meydana geldi. Bunlar arasında büyüklüğü 4 ve üzerinde 104, 5 ve üzerinde 6, 6 ve üzerinde 2 deprem yaşandı. Saatte ortalama 5 sarsıntı meydana gelen Türkiye'de bu yıl en fazla depremin meydana geldiği kentler sırasıyla Balıkesir, Muğla, Malatya, Kütahya oldu. 2000 yılı sonrasında en fazla deprem, Kahramanmaraş depremlerinin meydana geldiği 2023'te yaşandı. 2023'te 74 bin 234, sarsıntı oldu. Bu yıl yaşanan deprem sayısı 32 bini aştı. Yıkıcı etkilere yol açan bazı depremler şunlar: 26 Aralık 1939'da Erzincan'daki 7.9 büyüklüğündeki depremde 32 bin 968 kişi hayatını kaybetti. 17 Ağustos 1999'da Gölcük'teki 7.6 büyüklüğündeki depremde ise 17 bin 480 can kaybı oldu. DHA