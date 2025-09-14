‘Bu başarıyı sizden öğrenmek istiyoruz’

Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz, deprem bölgesinde devam eden inşa seferberliğine hayran kaldığını dile getirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mevkidaşı Miguel Pinto Luz ile bakanlık binasında görüştü. Kabulde Bakan Kurum, mevkidaşına deprem bölgesinde yapılan çalışmaların anlatıldığı tanıtım videosunu izletti. Bölgede 453 bin konutun eşzamanlı inşa edildiğini ve 300 bininin teslim edildiğini belirten Kurum, konutların yanı sıra altyapı ve sosyal donatılarıyla kapsamlı bir şehircilik stratejini hayata geçirdiklerini ifade etti.

'TEK KELİMEYLE ŞAHANE'

Görüntüleri hayranlıkla izleyen Portekizli Bakan Luz ise "Sadece deprem bölgesinde yaptıklarınız bile tek kelimeyle şahane. Muazzam işler çıkarmışsınız. Çok takdir ettiğimiz söylemek isterim. 2 yıl gibi kısa bir sürede bu kadar konut teslim edebilmek dudak uçuklatacak kadar çok yüksek bir rakam. Bu sizin bu alandaki başarınızı gösteriyor" ifadelerini kullandı. Türkiye ile işbirliği yapmayı arzuladıklarını ve kısa zamanda bu kadar yüksek sayıda konut yapabilmek için hayata geçirilen düzenlemeleri incelemek istediklerini belirten Bakan Luz, "Bu başarıyı biz de sizden öğrenmek istiyoruz. Hızlı teslimi mümkün olan sistemleri keşfetmek istiyoruz. Türk müteahhitlerin gözünde Portekiz'i kıymetli kılmak için buradayız. İki ülke arasında işbirliği yapmak için her türlü imkân var" şeklinde konuştu.





KURUM: TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞTIK

Görüşmenin artından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Sayın Miguel Pinto Luz ve heyetini bakanlığımızda ağırlayarak bir toplantı gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde, asrın inşasında sürdürdüğümüz çalışmalarımızı anlattığımız kıymetli mevkidaşım ve heyetiyle; konut yapımındaki tecrübelerimizi paylaştık. Şehircilik ve sosyal konut üretimine dair bizden talep ettikleri desteği değerlendirdiğimiz görüşmede, Portekiz ile işbirliğine açık olduğumuzu ifade ettik. İnşa ve ihya konusunda; bilgi, birikim ve deneyimimizi paylaşmaktan her daim memnuniyet duyacağız" dedi.