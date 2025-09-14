Buca’da işçi vazgeçmiyor

CHP'li Buca Belediyesi'nde maaşlarını aylardır alamayan işçilerin oturma eylemi beşinci günde de sürerken, maaşların bir kısmının ödenmesi işçileri ikna etmedi. Eylem nedeniyle sokaklarda dağ oluşturan çöpler insan sağlığını tehdit edecek boyuta ulaştı. İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'nde aylardır süren maaş krizi işçilerin sabrını taşırdı. Haziran, temmuz ve ağustos ayı maaşlarını alamayan yaklaşık 2 bin belediye işçisi, toplu sözleşme kaynaklı geriye dönük alacakları da ödenmeyince hafta başında eylem kararı alarak iş bırakıp oturma eylemi başlattı. İşçiler en az 2 maaş ödenene kadar eyleme devam edeceklerini açıkladı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın ikna çabaları da sonuç vermeyince Buca'da toplanmayan çöpler insan sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaştı.

Geçtiğimiz cuma günü belediye yönetimi haziran ayı maaşlarının tamamını ve temmuz ayı maaşlarının bir kısmını hesaplara yatırdı. Temmuz maaşının kalan bölümü de yatana kadar eyleme devam edeceklerini açıklayan işçiler, cuma günü mesai bitimine kadar ödemenin tamamı yapılmayınca eylemlerine 5. günde de devam ettiler. Kişi başı yaklaşık 150 bin lira alacağı bulunan işçiler adına açıklama yapan Genel İş İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız "Bizim acil çözülmesi gereken taleplerimiz var. En başından haziran ve temmuz ayı maaşlarını istediğimizi söyledik. Bu taleplerimiz yerine gelmeden işbaşı yapmaya niyetimiz yok. İki maaş ödendikten sonra kalan alacaklarımızla ilgili bir tarih verilmesini istiyoruz. Biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.