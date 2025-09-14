Göl manzaralı köy evlerinin teslimi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da, yapımı tamamlanan kırsal konutların teslimine devam ediliyor. Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Kale ilçesine bağlı Bent Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 28 kırsal konutu hak sahiplerine teslim etmeye başladıklarını duyurdu. Yeni bir projeyi bitirmenin ve depremzedeleri sıcak yuvalarına kavuşturmanın sevinci ve heyecanını paylaştığını kaydeden Yavuz, ailelerin evlerinde huzurla ve mutlulukla oturmalarını temenni etti.