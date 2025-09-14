OECD raporu: Türkiye’de eğitime katılım oranı arttı

OECD'nin her yıl yayımladığı ve eğitim sistemlerini karşılaştırmalı verilerle inceleyen "Bir Bakışta Eğitim 2025" raporu çıktı. Raporda Türkiye, eğitimde kapsayıcılığı artırma ve genç nüfusu eğitime kazandırma alanalarında OECD ülkeleri arasında öne çıktı.

Rapora göre son 10 yılda, Türkiye'de 3-5 yaş arası çocukların okullaşma oranı yüzde 28'den yüzde 54'e yükseldi. Bu artış, OECD ülkeleri arasında en yüksek artışlardan biri olarak kayda geçti. Ayrıca, 5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 98'e ulaşarak yüzde 86 olan OECD ortalamasının üzerine çıktı.

Rapordaki önemli bulgulardan biri de Türkiye'nin yükseköğretimdeki başarı düzeyi oldu. Türkiye'de lisans programlarında ilk yıl okul terk oranı yalnızca yüzde 1. Bu oran, yüzde 13 olan OECD ortalamasına göre en düşük terk oranı anlamına geliyor.

KÜRESEL BAŞARIMIZ YANSIDI

Yükseköğretimde uluslararası öğrencilerde yaşanan artış da rapora yansıdı. Türkiye'de 2018'de yüzde 1.7 olan uluslararası öğrenci oranı 2023'te yüzde 4.3'e yükseldi. Bu gelişme, Türkiye'nin yükseköğretim sisteminin bölgesel ve küresel ölçekte artan çekim gücünü yansıtıyor.