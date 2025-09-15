Mehmet Kenan Tekdağ adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi! 5 şüpheliye de tutuklama talep edildi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgütsel faaliyet yürütüldüğü, bünyesindeki şirketlerin dolandırıcılık ve kaçakçılık gelirleriyle finanse edildiği gerekçesiyle Can Holding'e operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında Habertürk ve Show TV gibi medya kuruluşlarının da yer aldığı 121 şirkete TMSF tarafından el konuldu. Haklarında gözaltı kararı verilen Devran Çimen, Kemal Çimen, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Cemal Can ve Mehmet Kaya gözaltına alınırken holdingin patronlarından Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can ve Murat Can adreslerinde bulunamamış ve yakalalama çalışmalarına devam edilmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Jandarma'da işlemleri tamamlanan aralarında Mehmet Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüpheli adliyeye getirildi.

MEHMET KENAN TEKDAĞ İÇİN ADLİ KONTROL TALEBİ

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya ve Kemal Kaya "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "aklama" suçlarından tutuklama talebiyle, şüpheli Cemal Can "suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak" suçundan tutuklama talebiyle, şüpheli Mehmet Kemal Tekdağ ise "örgüt" ve "aklama" suçlarından ev hapsi ve yurtdışı yasağı talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.