CHP Genel Merkezi’nde duruşma nöbeti

Şaibeli kurultay duruşmasının başladığı dakikalarda CHP Genel Merkezi'nde kırmızı alarma geçildi. Özel, kritik duruşma başladıktan yaklaşık 10 dakika sonra MYK üyelerini toplayarak durum değerlendirmesine başladı. MYK toplantısının ana gündem maddesi şaibeli kurultay duruşması oldu. Olası bir mutlak butlan kararı durumunda emniyet güçlerine direnmeye hazırlanan parti yönetimi, bu kapsamda sabah saatlerinde yurt genelinden yüzlerce örgüt üyesini genel merkezde topladı. Bazı partililerin valizlerle gelmesi dikkat çekti. Mahkemeden erteleme kararı çıkması sonrası CHP'lilerin rahatladığı görüldü. Bu süreçte sessizliğe bürünen eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise duruşmadan çıkacak kararı evinde takip etti. Kılıçdaroğlu'nun duruşma bitince evinden çıkarak ofisine gittiği bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun bu davayla bir ilgisi olmadığını savunarak, "Kemal Bey, CHP'ye zarar vermemek için sessiz kaldı" dedi.