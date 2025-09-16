Komisyon, aşiretler ve STK’ları dinleyecek

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Numan Kurtulmuş'un başkanlığında bu hafta 10. toplantısını yarın, 11. toplantısını perşembe günü yapacak. Komisyonda bu hafta bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra aşiret ve korucu ailelerinin temsilcileri bulunacak. Perşembe günkü toplantıda, Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Medrese Âlimleri Vakfı (MEDAV), İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği (İTTİHAD), Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) ve Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) temsilcileri söz alacak.