Sepetçilik kadınların emeğiyle hayat buldu

Düzce Valiliği ve Belediyesinin destekleriyle çiftçi ve dezavantajlı kadınların meslek sahibi olması amacıyla Düzce Tarım Doğal Ürünler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu. Valilik bünyesindeki Kadın Emeği Merkezi'nde faaliyetlerini sürdüren kooperatif üyeleri, kentte Roman vatandaşlar tarafından dededen toruna aktarılarak devam ettirilmeye çalışan sepetçilikte yeni ustaların yetişmesi amacıyla "Gelişime Giden Yolda El Ele Projesi"ni hazırladı. Düzce Roman Kültür Derneğinin işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında somut olmayan kültürel miras sanatçısı, sepet örme ustası Ecevit Kaçmaz tarafından kadınlara eğitim verildi. Yaklaşık 6 ay boyunca haftada 2 gün verilen eğitimde bugüne kadar 8 kadın kursiyer sepetçiliği öğrendi. 6 kadının daha sepet ustası olma yolunda ilerlediği eğitimleri tamamlayan 4 kişi, "somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı" ünvanına sahip olabilmek için ilgili kurumlara başvuru yaptı.

AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ

Kooperatif Başkanı Sibel Gün Çabuk, sepetçilik mesleğini genç nesillere aktarmak istediklerini belirterek, "Mesleği yaşatmak istedik. Şu an pazarı olan bir ürün. Yurt içi ve dışından talep artınca biz de projeyi hazırladık. Küçük bir Avrupa Birliği projesiydi. Burada mesleği kadınlarımıza öğrettik ve yetiştirdik" diye konuştu. Projenin hedefine ulaştığını ve daha da geliştirmek istediklerini anlatan Çabuk, "Sepetçilik, Düzce'de sadece Çamköy'de yapılıyor. Sepetimize coğrafi işaret almak için başvurularımızı yaptık" ifadelerini kullandı. Sepet örme ustası Ecevit Kaçmaz, bu mesleği yapan çok az kişinin kaldığını dile getirdi. Kaçmaz, yeni nesle mesleği aktarmak istediklerini belirterek, "Çok iyi bir meslek fakat gençlerimize öğretmek, tanıtmak gerekiyor. Fabrikalara yenik düşmek istemiyoruz. Yapılan proje kapsamında iyi yol aldık. Ben babamdan öğrendim ve 9 yaşımdan bu yana yapıyorum. 51 yaşına geldim. Bu sanatı makine olmadan atık ağaçlardan el sanatıyla yürütüyoruz." diye konuştu. Sepet ustası 88 yaşındaki Kazım Kaçmaz, Trabzonlu ustasından öğrendiği mesleğini 70 yıldır sürdürdüğünü anlattı. AA