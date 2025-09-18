Devletime teşekkür ederim

Kahramanmaraş Divanlı Mahallesi'nde yapımı devam eden afet konutlarında inceleme yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Aşkla çalışan yorulmaz" ve "Kahramanmaraş ayağa kalkıyor" yazılı dövizlerle karşılandı. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurum, bir örnek daireyi de gezdi. Tarihi Kapalı Çarşı'yı ziyaret eden Bakan Kurum, TOKİ tarafından yapımı devam eden işyerlerinde de inceleme yaptı.

BİR YILDA BİTTİ

Bu sırada yanına gelen Ahmet Remzi Büyükciğer (73), Bakan Kurum'a sarılarak, "Pazar günü evimin anahtarını aldım. Allah sizden razı olsun. Sizi görmek için geldim. Çok sevdiğim bir adamsın" diyerek gözyaşı döktü. Bakan Kurum daha sonra Binevler Mahallesi'ndeki yeni evlerine taşınan 3 çocuklu Çıra ailesine konuk oldu.

Otobüs şoförlüğü yapan Ömer Faruk Çıra, deprem konutlarının hızla inşa edildiğini belirterek, "Geçen yıl buraya geldik, '3-4 yıla anca biter' dedik. Sürekli 'Yapılır mı, yapılmaz mı' diye telaş içerisindeydik. Bir yıl sonra evimize oturduk. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Bir yılda bitmesini beklemiyorduk ama gece gündüz çalışma vardı" dedi. Bakan Kurum ise "Her evde huzuru, mutluluğu görene kadar mücadele edeceğiz, koşturacağız. İnşallah tüm Kahramanmaraş bu hale gelecek. Depremin acılarını, üzüntülerini hep beraber unutacağız" yanıtını verdi