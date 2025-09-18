Emine Erdoğan, Japonya Prensesi Mikasa ile görüştü

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye bir dizi program için gelen Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'yı Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nde ağırladı. Kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko da hazır bulundu.Emine Erdoğan, görüşmede Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Japonya ve Anadolu Arkeoloji Enstitüsü öncülüğünde yürütülen arkeolojik kazıların çok kıymetli olduğunu vurguladı ve Şanlıurfa'daki Ayanlar Ören Yeri'nde 20 Eylül'de başlayacak kazının hayırlı olmasını temenni etti.Mikasa ise kazıların iki ülke arasındaki kültürel miras alışverişi açısından önemine değindi. Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki derin dostluğun gelecek nesillere aktarılması için ortak adımların değerlendirildiğini belirtti ve Mikasa'ya nazik ziyareti için teşekkürlerini iletti.