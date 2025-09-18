Terörsüz Türkiye’nin arkasında millet var

Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 10'uncu toplantısını dün gerçekleştirildi. Komisyon, çatışma konusunda uzman öğretim üyelerini dinledi. Toplantıda, Filipinler'de Moro Müslümanları ile hükümet arasında 40 yıllık çatışma sürecinin anlaşmayla sonlandırılmasında arabuluculuk görevi üstlenen Büyükelçi Fatih Ulusoy ile Hüseyin Oruç deneyimlerini komisyona aktardı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş toplantının başında yaptığı açıklamada "Bu çalışmaların arkasında milletimizin büyük desteği olmasa bu komisyon bir dakika toplanamaz. Bu büyük desteğin kıymetini bilmek zorundayız" dedi.

Terör örgütünün silahlarını tamamen terk edip bütün unsurları ile birlikte İmralı'dan yapılan çağrıya uyduğunu açıklaması, bunun gerektirdiği ve gerektireceği adımların atılabilmesi için de Türkiye siyasetinin önünü açması ve Türkiye siyasetini rahatlatması gerekir. Bunun sağlanması ile birlikte yaptığımız işlerin çok daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğini biliyorum" diye konuştu. Kurtulmuş, toplantının sonunda yaptığı konuşmada ise "Sürece ilişkin olumlu bakış açım güçlendi. Artık bizim bu komisyon ve süreçle ilgili 'eğer başarılı olursa' sözünü gündemden kaldırmamız lazım. Bu çalışmalar başarılı olmak zorundadır" dedi.