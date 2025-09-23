Bayrampaşa seçiminde CHP’den kumpas

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde, Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ve görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimle ilgili usulsüzlük tartışmaları devam ediyor. CHP'nin adayının aynı zamanda Meclis Başkanı sıfatıyla oturumu yönetmesi, CHP'nin geçersiz sayılması gereken bir oyunun geçerli sayılması ve Cumhur İttifakı'nın adayı İbrahim Akın'ın isminin yazdığı bir oy pusulasının üzerinde 'çizgi' olduğu gerekçesiyle geçersiz sayılması, seçimde usulsüzlük yapıldığı yönünde tartışmalarına yol açtı. AK Parti, iki adayın da 18 oy aldığı ve CHP'nin adayı İbrahim Karaman'ın kura ile başkanvekili olduğu seçimde usulsüzlük ve çifte standart yapıldığını açıkladı. Karara tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de "Meclis üyelerimizin oylarını gasp eden bir anlayışla karşı karşıyayız" dedi. Birinci turda üyelerin iradesinin sandığa yansıdığını ifade eden Özdemir, diğer turlarda kendilerine verilen oyların iptal edildiğini söyledi.

AK PARTİ DAVA AÇTI

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Oysa gerçek tablo çok nettir: Cumhur İttifakı adayımız İbrahim Akın, 19'a 17 sonuçla seçimi kazanmıştır. Halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesi açık bir şekilde gasp edilmiştir. CHP'nin adayı aynı zamanda Meclis Başkanı sıfatıyla oturumu yönetmiş ve tarafsızlığını kaybetmiştir. Bu yaklaşım, 'Milli Şef' dönemini hatırlatan bir zihniyetin yansımasıdır." Bu açıklamaların ardından Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilli seçiminin iptali için hukuki süreç başlatan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı.