İşimize dönmek istiyoruz

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bünyesinde, ANFA şirketine 6 aylık olarak sözleşmeli alınan işçiler, sözleşmelerinin sona ermesi ve devam ettirilmemesi üzerine ABB önünde basın açıklaması düzenledi. 1100 kadar işçinin sözleşmesinin sona ermesi sonrası işçiler, alıştıkları işlerine dönmek ve kış ayında mağdur olmamak için düzenledikleri basın açıklamasında ABB Başkanı Mansur Yavaş'a seslendi. ANFA şirketinde peyzaj işçisi olarak görev yapmakta olduklarını belirten Murat Aykaş, "İşe girdiğimizde başkanımızın ve ANFA yetkililerinin söylediği 6 aylık geçici işçi olarak işe alınacağımız yönünde imzalarımızı attık. İşe başladık ve işimize alıştık. Geleneksel hale gelen, bizden önceki dönemlerde 6 aylık geçici işçi alınan arkadaşlar kadroya alınıp daimi işçi olarak devam etmişler. Biz de bu ümitle çok çalıştık, çok emek sarf ettik ve bu 6 ayı tamamladık ama 6 ayı tamamlayan ilk grup arkadaşlarımızın işten çıkarılmasıyla birlikte gururumuz incindi, umutlarımız söndü. Bizim tekrar işe alınmamız yönünde rica etmeye geldik. Bin kişi olarak hesaplamayın. Herkesin annesi, babası, çoluğu, çocuğu var" dedi.

YÜZÜMDE YARALAR ÇIKTI

Dilek Aktaş da, "Evi kirada olan arkadaşlarım var, çocuğu engelli olan arkadaşım var. Sadece kendim için değil onlar için de seslenmek istiyorum. Rica ediyorum işimize geri alsın bizi" diye konuştu. Sözleşmesi biten işçilerin arasında yer alan Dilan Gülşen ise, "6 aylık diye girdik. Böyle işten aniden çıktık. 1 günde elimde yüzümde yaralar çıktı. Benim evim kira, 3 tane çocuğum var. Yani geçinemiyoruz" diye konuştu. Pankartlar eşliğinde slogan atan sözleşmesi sona eren işçiler, yapılan konuşmaların ardından belediye binasının önünden ayrıldı. İHA