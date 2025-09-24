Konserler üzerinden 154 milyonluk büyük vurgun

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 arasında 759 milyon TL harcadığı 32 konserde 154 milyonluk kamu zararı olduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturmada, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında "Görevi Kötüye Kullanma" ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından işlem başlatılan, belediye yöneticileri ve şirket sahiplerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına aldı. Soruşturma dosyasında konserlerden elde edilen ranta ilişkin çarpıcı detaylar yer aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin tevdi raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay denetimi ve bilirkişi raporlarıyla desteklendi. Rapora göre, piyasa rayiçlerinin çok üzerinde gerçekleşen 32 konser hizmet alımı kapsamında belediyenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı belirlendi. Ayrıca konser alımlarının tek şirket üzerinden yapıldığı ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na aykırı şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

ÖDEMELER 4 ŞİRKETE

Rapora göre, konserler için KDV hariç toplam 759 milyon 148 bin 652 TL ödendi. Bunun büyük kısmı yalnızca 4 şirkete aktarıldı. Bu tutarın 608 milyon 47 bin 800 TL'si ENFEST Organizasyon, FESTİVA Organizasyon, EVREN Teknik Grup Müzik Organizasyon ve UNIVERCE Prodüksiyon isimli şirketlere ödendi. Aynı adreste faaliyet gösterdiği belirlenen firmalardan ENFEST Organizasyon Turizm Ltd. Şti.'ye yaklaşık 158 milyon lira, FESTİVA Organizasyon Turizm Ltd. Şti.'ye yaklaşık 146 milyon lira ödeme yapıldı. Her iki şirketin de sahibi Selahattin Çetinkaya olarak kayıtlara geçti. Yine aynı adreste faaliyet gösterdiği belirlenen EVREN Teknik Grup Müzik Organizasyon Ltd. Şti.'ye yaklaşık 149 milyon, UNIVERCE Prodüksiyon Ltd. Şti.'ye ise 155 milyon lira ödeme yapıldı. Bu firmaların sahipleri ise Onur Evren ve Sıla Evren. Araştırmada, ENFEST, FESTİVA ve UNIVERCE şirketlerinin faaliyet adreslerinde bulunmadığı, bu adreslerin sanal ofis olabileceği değerlendirildi. Rapora göre, bazı şirketler üzerinden 163 milyon TL'nin İstanbul'da "Yolkenarı" isimli bir restorana ve eğlence mekânına transfer edildiği anlaşıldı.

MASAK incelemelerinde, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon firmasının mal alımlarında sahte faturalar kullandığı ve bazı özel şahıslara da para aktarıldığı belirlendi. Evren Teknik unvanlı firma üzerinden toplam 365 milyon TL'lik çek tahsilatı yapıldığı ortaya çıktı. Bunun 325 milyon TL'sini İrfan Ç., 39 milyon TL'sini ise Murat Ö. isimli şahısların aldığı kaydedildi. Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon firmasının 240 milyon TL tutarında fatura düzenleyerek Hacıoğulları Orman Ürünleri, Juna Elektroteknik, Devran Turizm, Uzunkent Tekstil, Astopia İnşaat ve Altaş06 Tekstil'den mal alımı yaptığını beyan ettiği, ancak bu şirketlerin yeni kurulduğu, adreslerinde bulunmadığı ve sahte fatura düzenlediklerinin tespit edildiği raporlara yansıdı. Belgeler, ABB'nin konser adı altında yüz milyonlarca liralık kamu kaynağını usulsüz şekilde dağıttığı ve büyük miktarlarda paranın kamudan dışarı çıkarılarak belirsiz cihetlere aktarıldığı iddialarını güçlendirdi.



TÜRKİYE VURGUNU, SABAH'IN MANŞETLERİNDEN ÖĞRENDİ

CHP'li Mansur Yavaş'ın yönettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yüzlerce milyon liralık konserler üzerinden büyük vurguna imza attığına yönelik geçen yıl ortaya atılan iddialara o dönemde CHP yandaşı medya sessiz kalırken, SABAH ve GÜNAYDIN konuyu manşetlere taşımıştı. SABAH'ın ısrarlı haberleri sonucunda, sanatçılara ödendiği belirtilen fahiş rakamlar üzerinden nasıl vurgun yapıldığı gözler önüne serilmişti. Kamuoyunda büyük tepkilere neden olan konser ve etkinliklere ödenen fahiş ücretlerin deşifre olmasının ardından bahsi geçen bazı sanatçılar kendilerine ödenen rakamları açıklamıştı. Hadise yılbaşında 94 milyon değil 20 milyon, Gülşen 78 değil 8 milyon, Kenan Doğulu 13.6 değil 7 milyon lira aldığını duyurmuştu. Mor ve Ötesi ise, "Bahsi geçen 71 milyon TL değerindeki tutarı bizim 'aldığımıza' dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece fantastiktir" açıklaması yapmıştı.



SANATÇILARA YÜZDE 20'Sİ ÖDENDİ

4 şirkete yapılan toplam ödeme 608 milyonu aştı. Bu miktar, toplam konser bütçesinin yaklaşık yüzde 80'ine denk geldi. MASAK raporuna göre, konser sanatçılarına ödenen miktar toplam harcamanın yalnızca yüzde 20'sine denk geliyor. Geri kalan yüzde 80 yüklenici firmalar arasında pay edildi. ABB iştiraklerinin, faaliyet konularıyla ilgisi bulunmayan hizmetleri faturalandırdığı ve bu yolla 304 milyon TL'nin konser organizasyonları üzerinden aktarıldığı iddia edildi.



52 MİLYONLUK HİZMET BEDELİ KILIFI

BU arada Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ebru Gündeş konseri için 69 milyon TL'lik sözleşme yaptığı, şirkete paranın yüzde 80'inin aktarıldığı belirlendi. Gündeş'in konserden 16 milyon 215 bin TL almak üzere anlaştığı, kalan 52 milyon 800 bin lira ise belediye tarafından 10 günlük bir hizmet bedeli karşılığında faturalandırıldığı ortaya çıkmıştı.

ENFEST'İN SAHİBİ DE GÖZALTINDA

Konser organizasyonlarının Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasını da yürüten Enfest Organizasyon şirketi tarafından yapılması ise skandalın başka bir boyutunu oluşturuyor. Yavaş'ın adrese teslim ihalelerle fahiş fiyattan iş verdiği Enfest'in 4 yılda ABB'den 98 adet konser organizasyonu işi aldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında Enfest ve Festiva şirketlerinin sahibi Selahattin Çelikkaya da yer alıyor. ABB Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B., ABB Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E. ve H.Z., A.A.Ç., C.A., K.B., Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon şirketinin sahibi O.E., Universe Production Organizasyon şirketinin sahibi S.E. de gözaltına alınanlar arasında.