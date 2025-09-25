Haberler Gündem Haberleri Rüşvetin kılıfı gıda kolisi
Giriş Tarihi: 25.9.2025

Rüşvetin kılıfı gıda kolisi

İşadamı Alaaddin Berber'in Bayrampaşa Belediyesi hakkında soruşturmadan 3 ay önce suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Berber, CHP'li belediyenin, kendisine düzenlediği organizasyonlara ilişkin hak edişlerini ödemediğini, alacaklarının ancak 2.5 milyon liralık bin gıda kolisini belediyeye teslim etmesi halinde ödeneceğinin söylendiğini anlatarak başkan danışmanı olduğunu iddia eden Mahmut Kılıç, Mali Hizmetler ve Kültür Müdürlüğü'ne bakan Hakan Sarıaydın, Destek Hizmetler Müdürü Emre Şahin'den şikâyetçi oldu.
