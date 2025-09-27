Konteyner canisine müebbet hapis

P
endik'te, Nihat Salih'i (79) öldürdükten sonra parçalara ayırdığı cesedini çöp konteynerlerine attığı iddiasıyla yargılanan Bilal Dilek (39), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay Dumlupınar Mahallesi'nde 27 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelmişti. Çöp konteynerlerinde insan uzuvlarının bulunduğu ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada kamera kayıtlarından ulaşılan şüpheli Bilal Dilek, (39) suçlamaları reddetmişti. Yargılamada mahkeme heyeti, sanık Bilal Dilek'i, Nihat Salih'e yönelik "Canavarca hisle veya eziyet çektirme suretiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.