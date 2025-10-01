1 milyar liralık hafriyat yolsuzluğu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet ve yolsuzluk" soruşturmasında 6'ncı dalga operasyon düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve tutuklu Başkan Muhittin Böcek'in de dahil olduğu dosya kapsamında, hafriyat gelirlerindeki usulsüzlüklere ilişkin 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 20'si yakalanırken, 2 kişi aranıyor. Gözaltına alınanlar arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Antalyaspor Hafriyat şirketi ortağı B.Ö. ile iş insanları R.K., R.S. ve birçok kişi bulunuyor.

Soruşturmanın merkezinde, CHP'li belediye ile Antalyaspor Derneği arasında imzalanan protokoller yer alıyor. İddialara göre, 1 milyar liralık hafriyat geliri makbuz karşılığı kulüp kasasına aktarılması gerekirken farklı hesaplara yönlendirildi. Usulsüzlük, CİMER'e yapılan şikâyetlerle ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalyaspor Kulübü binasında ve hafriyat işletmesinde arama yaptı.