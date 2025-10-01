Eren genç yaşında mobbing kurbanı oldu

Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu, Laborant Veteriner Sağlık Programı'ndan 2022'de mezun olan Alkım Eren Demir, 24 yaşındaydı. İki yıl önce İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'nde mesleğine ilk adımını attı. Alkım Eren Demir, iddialara göre 50'yi aşkın personelin çalıştığı merkezde yaşanan işten çıkarmalardan kaynaklı yoğun iş temposu ve geciken maaş ödemeleri nedeniyle bir süredir büyük üzüntü yaşıyordu.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Son günlerde aşırı stres ve kaygı problemleri yaşayan Alkım Eren Demir, 22 Ağustos günü mesaisini tamamlayıp evine gitti. Ertesi gün işe gitmeyince arkadaşları meraklanıp eve gitti. Çilingir yardımıyla girilen evde Eren'in cansız bedenine ulaşıldı. Eren'in babası Erkan Demir'e SABAH ulaştı. Oğlunun vefatına giden süreçle ilgili yoğun iş temposu ve maaş gecikmesi iddialarını doğrulayan Erkan Demir, hukuki süreç başlattıklarını, Adli Tıp'ın otopsi raporunu beklediklerini belirterek, hukuki sürece zarar gelmemesi adına konuşamayacağını kaydetti.

Demir, oğlunun hakkını savunacağını kaydederek sorumluların ceza alması için mücadele edeceğini söyledi. Müdürlükteki baskıdan diğer çalışanların da büyük mağduriyet yaşadığı ortaya çıktı. SABAH'ın edindiği bilgilere göre Veteriner İşleri Müdürü Tolga Akyıldız, kadın çalışanlara "Hâlâ doğurmaya devam edecek misiniz, kısa çalışma yapılmasından hoşlanmıyorum" diyerek mobbing uyguladı.

SİSTEMATİK BASKI KADINLARA UZANDI

Yıldır belediyede çalışan Veteriner Hekim Ferah Öztürk'ün ikinci çocuğunu doğurup süt izni bitince tam zamanlı işe başlayacağı hafta işten çıkartılması, aynı tarihte yarı zamanlı çalışan anne Merve Güzel Göktaş'ın çıkarılması ve arkasından çocuğunun kreşe başlamasıyla tam zamanlı çalışmaya geçeceğini söylediği halde Damla Göksu Aygün'ün işten çıkarılması sistematik olarak kadınlara ve çalışan annelere karşı tavır içinde olunduğunun ve sebebin ekonomik olmadığının kanıtı oldu.

SABAH'a konuşan Ferah Öztürk, "8 yıl çalıştım. 31 Mayıs itibarıyla çıkışım yapıldı. Ekonomik gerekçeler öne sürülerek işten çıkarıldım. Tazminatsız çıkardılar. Ücretsiz doğum iznime ayrıldım. Analık iznimi ve süt iznimi kullandım. Süt iznim biter bitmez işten çıkardılar.



Süt izni bitince işten çıkarılan veteriner hekim Ferah Öztürk de belediyeye dava açtı.

Ekonomik sebepler gerekçe gösterilerdi. Ancak bir yandan personel alımı devam ediyorlar. Kıdem ve ihbar tazminatı davası açtım. Belediye maaş ödemede 2 ay geriden gidiyor" dedi. Alkım Eren Demir'in ölümüyle ilgili de konuşan Ferah Öztürk, "İki sene omuz omuza çalıştık. Vefatını duymak çok yıkıcı oldu. İnsani olmayan şartlarda çalıştırıp böyle sıkıntılara neden oluyorlar" dedi. Öztürk'ün ardından Merve Güzel Göktaş ve Damla Göksu Aygün'ün de işten çıkarıldığı öğrenildi.