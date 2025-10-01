SON DAKİKA | AK Parti’ye katılımlar sürüyor! 7 belediye başkanı bugün partiye katılacak





AK PARTİ'NİN YERELDEKİ GÜCÜNÜN KANITI



AK Parti yetkilileri, gerçekleşen katılımların AK Parti'nin yereldeki gücünün kanıtı olduğuna dikkat çekerek, AK Parti'nin Türkiye'nin dört bir tarafında güçlenmeye devam ettiği anlamına geldiğini kaydetti. Yetkililer ayrıca Başkan Erdoğan tarafından yapılan, "kapımız herkese açık" çağrısının karşılık bulduğunu ifade etti.