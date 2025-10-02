Hafriyat vurgunu sorgusu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında düzenlenen 6'ncı dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 10'unun sorgusu sürüyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve tutuklu Başkan Muhittin Böcek'in de dahil olduğu dosya kapsamında, hafriyat gelirlerindeki usulsüzlüklere ilişkin 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz ile birlikte 10 kişinin sorgusu sürerken Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan 10 kişi serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı olan 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. 1 milyar liralık hafriyat gelirinin, makbuz karşılığı kulüp kasasına girmesi gerekirken, farklı hesaplara yönlendirildiği iddia ediliyor.