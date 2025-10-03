Ciner’in şirketlerinde kara para izi

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devraldığı "suç örgütü kurma ve kara para aklama" iddialarıyla yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında, Ciner Gruba ait Park Holding A.Ş, Silopi Elektrik üretim A.Ş ve AFC İthalat A.Ş şirketlerinin yöneticileri olan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı olan Turgay Ciner'in oğlu, AFC İthalat İhracat Turizm ve Ticaret yöneticisi Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. şirketinin CEO'su Gökhan Şen tutuklandı. 10 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. SABAH, Ciner'in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass A.Ş. şirketinin CEO'su Gökhan Şen'in tutuklanma gerekçelerine ulaştı.

SUÇ GELİRİNE TİCARİ İŞLEM SÜSÜ

Karara göre, Can Holding, ÖTV muafiyetinden yararlanmak için bünyesinde şirketler arasında birbirlerine fatura kesme yöntemiyle vergi kaçakçılığı suçu işledi. Kayıtsız, faturasız akaryakıt piyasaya sürüldü. Bayiler ile birlikte sahte fatura kullanımı yoluyla KDV ve kurumlar vergisi üzerinden vergi ziyanına yol açıldı.

Can Holding'in 22 Aralık 2024'te Turgay Ciner'den, Ciner Grubu çatısı altındaki Ciner Medya TV Hizmetleri A.Ş., Show TV, Habertürk'ün de içerisinde bulunduğu medya grubunu satın alma ve devir işlemlerinde, örgüt faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve izlere rastlandı. İşte bu noktada, MASAK ve TMSF Başkanlığı'nca Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu Park Holding şirketi ve şirket bünyesine bağlı diğer şirketlere TMSF tarafından kayyım atandı. Suç gelirlerinin aklanması amacıyla sahte fatura ve kaçakçılık faaliyetlerinden doğan kaynaklar, şirketler üzerinden "ticari işlem süsü" verilerek finansal sisteme sokuldu. Tutuklanan Atilla Ciner'in, Park Holding'e bağlı AFC şirketinin yetkili ve yöneticisiydi. Tutuklanan bir diğer isim olan Gökhan Şen Ciner Glass şirketinde CEO olarak görev yapıyordu. Her iki şirkette de suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığına ilişkin kuvvetli şüphe bulundu.

KİRLİ GELİRE 21 YIL İSTENDİ

ÖTE yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork'un 21 yıla kadar hapsi istendi. Deniz YUSUFOĞLU/SABAH