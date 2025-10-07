28 Şubat davasında 13 sanığa 18’er yıl hapis

Yargıtay'ın bozma kararının ardından emekli orgeneraller Orhan Yöney ve Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılandığı 28 Şubat davasında karar açıklandı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan bazıları ile avukatları katıldı. Mahkeme, vefat eden sanıklar Şevket Turan, İzzettin İyigün ve Kamuran Orhon'un dosyadan düşürülmelerine, 13 sanık hakkında ise "darbe girişimine yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. 16 sanık hakkındaki kararı bozan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker ile emekli tümgeneral Erol Özkasnak'ın aralarında yer aldığı sanıklara verilen müebbet hapis cezalarını onamıştı.