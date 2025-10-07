CHP’li belediyelerin ardından şimdi de yandaş medyası! Sözcü’den şantaj ve tehditle rüşvet

CHP yandaşı Sözcü Gazetesi'nin, CHP'li belediyeleri rüşvete bağlayan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'tan rüşvet istediği ortaya çıktı. İddiaya göre, Sözcü Gazetesi muhabiri Özgür Cebe, Aziz İhsan Aktaş'ın tahliyesinden yaklaşık 1 ay sonra Aktaş'ın kardeşi Yunus Aktaş'ı Whatsapp'tan arayarak yüklü miktarda para istedi. İsteklerinin yerine getirilmemesi halinde ise Aktaş'ı küçük düşürücü haberler yapacağını ve bunların dozunu giderek artıracağını söyledi. Sözcü muhabiri, Aktaş'ın parayı ödemesi durumunda ise kendisini yüceltecek haberler yapabileceklerini de söyledi. Rüşvetçi iş insanı Aktaş yaşananlar üzerine, Sözcü Gazetesi muhabiri Özgür Cebe, Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mahir Ağar ve gazetenin yayıncı şirketi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

CHP'Lİ BELEDİYELERDEN SONRA CHP YANDAŞI SÖZCÜ DE RÜŞVETÇİDEN RÜŞVET İSTEDİ

Adı kamuoyu tarafından ilk kez CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik "suç örgütü" soruşturmasıyla gündeme gelen Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıkları ve şirketlerine el konuldu. İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında da ismi geçen Aktaş, itirafçı olarak birçok CHP'li belediyede bizzat kendisinin de içinde olduğu kirli ilişkileri mahkemeye belgeleriyle sundu. 4 Haziran'da ev hapsi ile tahliye olan Aktaş, 22 Ağustos'ta ise tamamen serbest bırakıldı. CHP'li belediyelerdeki tüm işlerini rüşvetlerle çözen Aziz İhsan Aktaş tahliye olduktan 1 ay sonra CHP yandaşı Sözcü Gazetesi de kendisinden rüşvet istedi.

SÖZCÜ MUHABİRİ WHATSAPP'TAN ARAMIŞ: PARAYI VERİRSEN KAHRAMAN YAPARIZ VERMEZSEN...

Gündeme bomba gibi düşen iddiaya göre; Sözcü Gazetesi Muhabiri Özgür Cebe, Aziz İhsan Aktaş'ın tahliyesinin ardından Aktaş'ın kardeşi Yunus Aktaş'ı arayarak tehdit etti. Cebe, kendilerinin istediği parayı vermeleri durumunda Aktaş'ın lehine haber yapabileceklerini, vermemeleri halinde ise Aktaş'ın ailesini kamuoyunda küçük düşürecek haberler yapacaklarını söyledi. İddiaya göre; Cebe konuşmanın devamında ise özel okulda okuyan çocuklarının okul taksitlerinin ödenmesini istedi.

TELEFONDAN ENGELLEDİ

Yunus Aktaş, Sözcü Muhabiri Özgür Cebe'nin kendisinden şantaj ile istediği rüşvetin ardından telefonu engelledi. Rüşvet talebinin geri çevrilmesinin ardından Sözcü Gazetesi'nden tam da Özgür Cebe'nin tehdit ettiği gibi bir haber yayınlandı. Gazetenin 29 Temmuz 2025 baskısında 'Apo'nun Sekreteryası Aktaş'ın Kuzeni Çıktı' şeklinde bir haber Özgür Cebe imzasıyla yayınlandı. Daha sonra 4 Ağustos tarihinde de Aziz İhsan Aktaş'ın çocuk tacizcisi olduğu belirtilen bir haber yayınlandı.

SÖZCÜ GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ, YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ VE MUHABİRİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Aziz İhsan Aktaş'ın avukatları, müvekkillerinden rüşvet isteyen Sözcü Gazetesi muhabiri Özgür Cebe, Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mahir Ağar ve gazetenin yayıncı şirketi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.