İsrail ablukasını kıran Mikeno’daki Türk, SABAH’a konuştu: Bir kahraman varsa o da Gazze halkıdır

İsrail'de 3 gün hapiste tutulan Küçükaytekin, gemide ABD'den Norveç'e farklı milletlerden 8 kişi olduklarını kaydederek "Gazze'ye yaklaştığımızda motoru kapatmamız yönünde uyarıldık. Ancak İspanyol kaptanımız denize hakim biriydi. Hasta olmasına ve 1 saat tazyikli suya maruz kalmamıza rağmen motoru kapatmadı" dedi.

'ŞİDDETE GÖRDÜK'

Hapishanede yaşadıklarını da anlatan Huzeyfe Küçükaydın, "Uzun namlulu silahların lazerlerini tuttular üzerlerimizde. Köpeklerle geldiler. Ters kelepçeler ve bacaklarımıza pranga vurdular. Gözlerimizi kapattılar. 3 gün su ve yemek vermediler. Çok küçük hücrelerde yatırdılar. Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldık" dedi. "Bir kahraman varsa o da Gazze halkıdır" diyen Küçükaytekin, "Bu ilk tecrübeydi. Biz şimdiden 2'nci filo için hazırlıklara başladık" diye konuştu.





TUTSAK AKTİVİSTLER AÇLIK GREVİNDE

İSRAİL'İN ablukasını kırmak için Gazze'ye giden ve yasa dışı şekilde gözaltına alınan Sumud Filosu gönüllülerinin, İsrail hapishanelerinde açlık grevi başlattığı bildirildi. Filonun, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, filodan 42 gönüllünün, İsrail hapishanelerinde toplu açlık grevi başlattığı duyuruldu. Bu arada, Güney Afrika, İsrail'in alıkoyduğu 6 gönüllünün serbest bırakılacağını duyurdu.