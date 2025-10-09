Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze açıklaması: Varılan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını bekliyoruz.
Giriş Tarihi: 9.10.2025 09:51 Son Güncelleme: 9.10.2025 09:52

Dışişleri Bakanlığı Gazze'de sağlanan ateşkesle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Gazze’de ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşılıyor, bu ateşkesin iki yıldır devam eden soykırımı sona erdirmesini temenni ediyoruz. Varılan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını bekliyoruz. Ateşkesin sağlanmasıyla birlikte, insani bir felaketin yaşandığı Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve Gazze’nin yeniden imarına yönelik çalışmaların ivedilikle başlatılması gerekmektedir. Türkiye bundan sonra da Gazze'ye yoğun şekilde insani yardımda bulunmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

DHA
