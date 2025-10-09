İnsanlığın vicdanına alçak saldırı

Gazze soykırımına devam eden İsrail, ablukayı kırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu'na da korsan müdahalelerini sürdürüyor. İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasadışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki tekneleri uluslararası sularda yasadışı şekilde ele geçirdi. 10 teknede 22 ülkeden 146 katılımcının bulunduğu kaydedildi. Filonun amiral gemisi durumundaki Vicdan gemisinde ise 22 ülkeden gazeteci, doktor ve aktivistlerin yer aldığı toplam 92 katılımcı yer alıyordu. El konulan teknelerin Aşdod Limanı'na doğru götürüldüğü bildirildi.

TIBBİ MALZEME VARDI

İsrail'in teknelere Gazze'den yaklaşık 120 deniz mili (yaklaşık 220 kilometre) uzaklıkta uluslararası sularda saldırdığı aktarıldı. Yasadışı durdurulan teknelerin Gazze'deki kritik ihtiyaç içindeki hastanelere gönderilmek üzere 110 bin dolar değerinde ilaç, solunum cihazı ve besin malzemesi taşıdığı ifade edildi. Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) Türkiye temsilcisi, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, Vicdan gemisinde Gazze'deki en az 3 hastaneyi işletebilecek kadar doktor ve medikal malzemelerin bulunduğunu bildirdi. İsrail'in insanlık için harekete geçen aktivistelere yönelik saldırıları tepki çekti.





ÜÇ MİLLETVEKİLİ ALIKONULDU

İSRAiL'İN yasadışı şekilde ele geçirdiği gemilerden biri olan Vicdan gemisinde, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de yer alıyordu. İsrail'in 3'ü milletvekili 21 Türk'ü alıkoyduğu kaydedildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı X hesabında filodaki teknelerin ve yolcuların güvende olduğunu, İsrail limanına transfer edildiklerini ve hızla sınırdışı edileceklerini bildirdi.





TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TEPKİ: ARKADAŞLARIMIZI DERHAL SERBEST BIRAKIN

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail askerlerinin Özgürlük Filosu'na saldırarak, 3 Türk milletvekili ve 21 Türk vatandaşını alıkoymasına tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Hatay Milletvekilimiz Necmettin Çalışkan, Denizli Milletvekilimiz Sema Silkin Ün ve Bursa Milletvekilimiz Mehmet Atmaca kardeşlerimiz Vicdan gemisinde İsrail'in ablukasını kırmak için Filistin kıyılarına doğru yol alırken maalesef hukuksuz bir şekilde alıkonuldu. Gemide 21 Türk vatandaşımız var. Arkadaşlarımız derhal alıkonuldukları yerden serbest bırakılmalı ve Türkiye'ye getirilmelidir. İsrail'in bu konuda aklını başına almasını tavsiye ederiz" dedi.