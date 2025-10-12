MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bağışladığı araziye inşa edilen Hacıbektaş Horasan Erenleri Cemevi açıldı. Mimarisinde Alevi inanç ve geleneğinin izlerini taşıyan yapı, Türkiye'nin ve dünyanın en büyük cemevi dergâhlarından biri oldu.

Açılışa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Nevşehir Valisi Ali Fidan, MHP ve AK Parti milletvekilleri ile Alevi dedeleri katıldı.

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okuyarak, "Bu aşk ocağının inşasına öncülük eden Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini aktardı.

SÖNMEYEN ATEŞ DETAYI

Cemevi, mimarisinde Alevi inanç ve geleneğinin izleri yansıtılıyor. Bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere üç kattan oluşuyor. Yapının cem salonu, kırlangıç motifiyle yedi kat gökyüzünü temsil ediyor. Cemevinin dört kapısı şeriat, tarikat, marifet ve hakikati temsil ediyor. 12 köşeli tavan ise 12 imamı sembolize ediyor. Cem salonunda sönmeyen ateş ve su figürleri yer alıyor. Cemevi ilk etapta günübirlik hizmet verecek.