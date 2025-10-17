10 DEAŞ örgütü üyesi yakalandı

Bursa'da DEAŞ terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada, 10 örgüt üyesi yakalandı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürüttükleri istihbarat ve analiz çalışmaları sonucu örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheli tespit edildi. Teknik ve fiziki takibe alınan örgüt üyelerinin adresleri tek tek belirlendi. Şüphelilerden 9'unun yabancı uyruklu olduğu, örgüt mensuplarının kullandığı yasadışı haberleşme uygulamalarını kullandıkları ve illegal para transfer sistemi üzerinden örgüte maddi destek sağladıkları da tespit edildi. Dün sabah harekete geçen ekipler Bursa, Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.