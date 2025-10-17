Bu da Antalya’nın tamirci Remzi’si

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, kendi bakım ve onarım müdürlüğü bulunmasına rağmen otobüslerin tamirini 12 milyar lira verip 'Tamirci Remzi' diye bilinen Remzi Baka'ya ait şirkete yaptırdığı israfın bir benzeri de Antalya'da yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılı Performans Programı Raporu'na göre, belediyeye bağlı Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü'nün, 2023 ve 2024'te toplamda 76 bin 200 araç ve iş makinesinin bakım onarım işleminin yapılması hedefleniyor. Bu işlemler için harcanması planlanan tahmini bütçe ise 17 milyon 590 bin TL olarak belirlenmiş. Belediyenin 2025 yılı Performans Raporu'na bakıldığında ise 2023 ve 2024 için hedeflenen araç ve iş makinesi bakım ve onarım hedefinin gerçekleşme oranının sıfır olduğu yer alıyor.

2025'teki araç bakım ve onarımı için sadece 57 işlem yapılacağı ve bu işlemler için 160 milyon TL harcanabileceği öngörülüyor. Makine İkmal, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü 2 yıl boyunca hiçbir işlem yapmazken, belediyenin 10 Ağustos 2023'teki sözleşmeyle Yusuf Yadoğlu'na ait Hanzade Kurumsal Personel Hizmetleri Şirketi'ne 99 milyon TL, 2 Ocak 2024'teki sözleşmeye yine Yusuf Yadoğlu'na ait Beydağ Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri Şirketi'ne 47 milyon 550 bin TL, 2024 ve 2025 yılları içinde yine Yusuf Yadoğlu'na ait YST Otomotiv Turizm İnşaat Sanayi Şirketi'ne 1 milyar 255 milyon 560 bin TL otobüs bakım ve onarım ihalesi verdiği görülüyor. Belediyenin, kendi bakım müdürlüğü dururken, Yusuf Yadoğlu'nun şirketlerine toplamda 1 milyar 402 milyon 110 bin TL ödemesi, kaynakların nasıl heba edildiğini ortaya koydu.

Bakım onarım için daire başkanlığı kurulacak

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik denetimler ve yargı süreçlerinin ardından makine ve araç bakımı konusunda yeni bir daire başkanlığı kurulması, mevcuttaki şube müdürlüğünün de bu daire başkanlığına bağlanması için adım atılmıştı. 13 Ekim 2025'te toplanan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündemine sunulan teklifte, bazı birimlerinin adının değiştirilmesi ve yeni birim kurulması önerileri yer alıyor. Meclis gündeminin 70. maddesinde yer alan teklif ya bugün yapılacak oturumda oylanacak ya da ilgili komisyona havale edilerek önümüzdeki meclis oturumunda görüşülecek.

Tamirci Remzi'ye 12 milyar

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da belediyenin kendi bakım onarım müdürlüğü bulunmasına rağmen, 'Tamirci Remzi' diye bilinen Remzi Baka'ya ait Ulaşım A.Ş.'ye 12 milyar liralık otobüs bakım ihalesi verdiği ortaya çıkmıştı. BDDK ise Remzi Baka'nın şirketinin, İmamoğlu İnşaat'a 'ev alımı ödemesi' açıklamasıyla 1 milyon 700 bin, ASOY İnşaat'a ise 1 milyon 500 bin lira transfer ettiğini belirlemişti.