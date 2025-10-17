Emine Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ansari ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, İstanbul’daki Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari ile bir araya geldi.
Görüşmede, Ansari Türkiye'nin ev sahipliğindeki forumun bölgedeki ilk büyük çevre zirvesi olduğunu belirterek tebriklerini iletti.
Emine Erdoğan ise İran ile Türkiye'nin köklü ve özel bir ilişkiye sahip olduğunu vurgulayarak, komşularla iş birliğinin önemine dikkat çekti.