Emine Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ansari ile görüştü

Görüşmede, Ansari Türkiye'nin ev sahipliğindeki forumun bölgedeki ilk büyük çevre zirvesi olduğunu belirterek tebriklerini iletti.

Emine Erdoğan ise İran ile Türkiye'nin köklü ve özel bir ilişkiye sahip olduğunu vurgulayarak, komşularla iş birliğinin önemine dikkat çekti.