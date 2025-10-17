Kombi baca borusu hayatı öneme sahip

Aksaray'da anne ve 1.5 yaşındaki oğlunun karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmesi üzerine, uzmanlar sessiz tehlikeye dikkat çekti. Aksaray'da 25 yıldır tesisatçılık yapan Sedat Kılıç, bu tür acı olayların yaşanmaması için dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Kılıç, kombi baca borusunun hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Maalesef birçok vatandaşımız evinin görüntüsü bozulmasın diye yaptıkları tadilatta doğalgaz borusunu balkondan dışarıya çıkarmıyor. Bu borunun balkonun içinde bırakılması sonucu doğalgazdan atık olarak çıkan ölümcül karbonmonoksit gazı içeride kalıyor. Bir de kombisinin bulunduğu yerde mutlaka menfez dediğimiz havalandırma panelleri bulunmalıdır" dedi.