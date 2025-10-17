Ormandan alınıp otele yerleştirildiler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de ormanda yaşadıkları iddia edilen bir aileye yönelik haber ve paylaşımlar üzerine kamuoyu açıklaması yaptı. Bakanlık, aileyi ilk etapta bir otele yerleştirdi ve sonrası için de uygun ev ve eşya temini çalışmalarına başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Yapılan inceleme ve görüşmelerin ardından ailenin ormanda yaşamadığı görülmüştür. Ev sahibi ile yaşadıkları anlaşmazlık sonucu evden çıkarıldıkları tespit edilen aile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından ilk etapta ivedilikle bir otele yerleştirilmiştir. Yine vakfımızın desteği ile aileye yönelik uygun bir ev tutulması ve eşya temini için çalışmalarımız devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. ANKARA