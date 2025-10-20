Rektöre iftiraya 4 yıl hapis talebi

2020-2024 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü görevinde bulunan Prof. Dr. Metin Aksoy hakkında, 2023 yılında CİMER'e ve YÖK'e ihbarda bulunuldu. Selçuk Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olan Doç. Dr. Hüseyin Aslan, YÖK'e gönderdiği dilekçede Aksoy'un profesörlük şartlarını sağlamadığı, FETÖ ile iltisaklı okullarda görev yaptığını iddia etti. Yine o dönem CİMER'e başvuran şu an Mersin Üniversitesinde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Cihan Daban da rektörün FETÖ ile iltisaklı olduğu yönünde beyanlarda bulundu.

Bunun üzerine YÖK tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede, 'FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğine ilişkin somut bir belge olmadığı' belirtildi. Prof. Dr. Metin Aksoy'un şikâyetçi olması üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Cihan Daban ve Hüseyin Aslan hakkında 'iftira' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.