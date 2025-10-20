Türkiye soykırımın izlerini silıyor

Türkiye, bir yandan Gazze'deki soykırımın izlerini silerken bir yandan da büyük bir insanlık dramının yaşandığı bölgeye yardım göndermeye devam ediyor. Gazze Şeridi'nde, 10 Ekim'de varılan ateşkes ile yaşam yeniden filizlenmeye başladı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in devasa bir moloz yığınına çevirdiği Gazze'de enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları başlattı.

900 TONLUK YARDIM

Türk bayraklı iş makineleri çevre temizliği, yol açma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Gazze'ye yönelik insani yardım seferberliği de sürüyor. Türkiye'den Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan 17. "İyilik Gemisi"ndeki malzemelerin Mısır'ın El-Ariş Limanı'ndaki indirme işlemleri tamamlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, insani yardım malzemelerinin Refah Sınır Kapısı'na güvenli bir şekilde sevk edilebilmesi için titiz ve kapsamlı bir koordinasyon süreci yürüttü. 17 sivil toplum kuruluşunun destekleriyle hazırlanan 900 tonluk insani yardım malzemesi 2 gün süren çalışmayla gemiden indirilerek toplam 52 tıra yüklendi. Tırlar, içinde bebek mamaları, "aç tüket" gıdalar ve konserve ürünlerin bulunduğu yardım malzemelerini Gazze halkına ulaştırılmak için Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı. Öte yandan İsrail basını, ABD'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah Sınır Kapısı'nı açmama kararından memnun olmadığını yazdı.