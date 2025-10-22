Konser vurgununda 31 yıl hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında ABB Kültür Dairesi eski Başkanı Hacı Ali Bozkurt ile mevcut Başkan Haluk Erdemir'in de bulunduğu 5'i tutuklu 14 şüpheli hakkında "zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'nca kabul edildi. MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin 154.4 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.