Casusluk soruşturmasında kilit isim Hüseyin Gün itirafçı oldu: İmamoğlu’nun haberi vardı

Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde olduğu casusluk soruşturmasında İngiliz istihbaratı bağlantılı Hüseyin Gün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. 262 sayfalık ifade veren Gün'ün emniyetteki ifadesine SABAH ulaştı. Gün, verileri nasıl çaldıklarını, yabancı istihbarat birimleriyle nasıl çalıştıklarını ve 2019'daki İBB seçimlerinde İmamoğlu'na nasıl destek verdiklerini tüm detaylarıyla anlattı. "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Yöneticiliği" ve "siyasal casusluk" suçundan gözaltına alınan Hüseyin Gün, itirafçı olmak istediğini ve kendisine herhangi bir baskı ve zorlama ile ifade vermediğini söyledi. Gün ifadesinde, 2019'da manevi annesi Seher Alaçam'ın yönlendirmesi ile Necati Özkan'la tanıştığını 31 Mart seçimleri ve 23 Mart seçimleri arasında seçim sürecinde beraber çalıştıklarını anlattı. Kendisinin "Piiq" isimli firması olduğunu söyleyen Gün ifadesinde şunları söyledi:

'DERİN BİLGİLER'

● Darren, Aaron ve Ed isimli ortaklarım vardı. Aaron isimli şahıs eski istihbarat servisinde çalışandı. Şirketteki tüm analiz işlemlerini teknik ekiple birlikte Aaron yapardı. Osint (Açık Kaynak İstihbarat) programı vardı. Bu program şemsiye bir programdır. Bu şemsiye altında dark web gibi internette hassas bilgiye ulaşabileceğiniz alanlar bulunur. Bu internetin yer altıdır. Necati Özkan bana Osint'e bir bakmamı istedi. Osint'te yaptığımız araştırmada İBB'ye ait çok sayıda kurumsal mail ve şifreler vardı. Bu mail ve şifrelerle belediyenin en derinlerindeki bilgiye ulaşabilme kabiliyeti veriyordu.

● Burada belediye içi yazışmalar ve bilgi akışı görülebiliyordu ancak herhangi bir müdahale yapılmıyordu. Necati Özkan da bu Osint yani açık kaynak istihbarat alemine hakimdi. Özkan oradaki verilerin neye mal olabileceğini bilebilecek durumdaydı. Osint'te tekrar yaptığımız kontrollerde ilk gördüğümüz datadan daha fazlası olduğunu gördük. Beni Osint'e yönlendiren Necati Özkan'dı. Zaten bir kez girdiğiniz zaman sonradan gelen bilgilere de sahip oluyorsunuz.Osint'teki veriler ya hackleme yoluyla ya da birinin oraya yüklemesiyle orada olur. Biz sahip olduğumuz imkanla sadece yüzde onluk bir kısmı çıkarabiliyorduk. Bu paylaşım ve analizleri Necati Özkan ile paylaşıyordum.

'ABD İSTİHBARATIYLA GÖRÜŞTÜK'

● Bizim şirkette ayrıca operasyon direktörlüğünü de yapan, yazılım mühendisi bir Amerikalı vardı. Amerika istihbarat birimlerinden bağlantılı kişilerle görüşmelerimiz oluyordu. Bu kişi benim ortağım olan Aaron'du. Aaron zaman zaman Necati Özkan'a yazışma ve analizleri iletiyordu. Necati Özkan "Mayor" olarak geçen kişi ile de iletişimdeydi. Burada kastedilen kişi Ekrem İmamoğlu'ydu. Yazışmada "Mayor" olarak geçen bu kelime, Belediye Başkanı anlamına gelmektedir.

'2016'DAN BERİ İRTİBATTAYIZ'

● Crisis isimli eski istihbaratçılardan oluşan kuruluşla 2016'dan beri irtibatlıydık. Bir toplantıda "İstanbul Senin" isimli bir projenin tanıtımı yapıldı. O toplantıda İBB Bilgi Teknolojilerinden sorumlu kişi olan Melih Geçek'in eski sektörden IT olarak tanıttıkları kişiler de vardı. Toplantıda Melih Geçek'in bazı belediyelerde IT olarak çalışanlara ulaştığı söylendi.

YARDIMLARIMIZ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Genel olarak 2019 seçimlerinde Necati Özkan'ın başında olduğu analiz ve raporlama ekibine sistemden sağladıkları verileri verdiklerini anlatan Gün, "Veriler destek mahiyetindeydi. Necati Özkan da Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde bu bilgileri talep ediyordu. İrtibatım Necati Özkan'laydı. Bazen ummadığı noktalarda serzenişleri oluyordu. Yönlendirmelerimizde büyük oranda Seher ile birlikte çalıştık. Bazen ofisinde, bazen Saraçhane'de belediye binasında görüştük. O da bize yardımlarımız için teşekkür etti. Dolayısıyla teşekkür etmesinden de anlaşılacağı üzere İmamoğlu tüm faaliyetlerimizden haberdardı" dedi.

'MERDAN YANARDAĞ'A ELDEN PARA VERDİM'

Merdan Yanardağ ile manevi annesinin kendisini tanıştırdığı anlatan Gün "Dönem dönem elden 2-3 bin euro destek verirdim. Bu parayı kanalına destek maksadıyla verirdim. Yanardağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile röportaj yaptığı yayında sorulmasını tarif ettiğim soruları ilettim ve aynı olmasa da benzer nitelikte sorular soruldu" dedi.

İMAMOĞLU'NA CASUSLUKTAN DA TUTUKLAMA TALEBİ

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen casusluk soruşturmasında ifade vermesi için cezaevinden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık işlemleri 3 saat süren İmamoğlu, 9 sayfalık ifadesinde Hüseyin Gün'ü 'tanıdığını hatırlamadığını' söyledi. İmamoğlu, Gün'le makam odasında çekilen fotoğrafı da hatırlayamadığını savundu. Ardından da bunun 2019'da tebrik amacıyla yapılmış bir ziyaret olduğunu dile getirdi. Fotoğrafta yer alan kadının ismini de hatırlamadığını kaydetti. Savcılık, ifadeleri tamamlanan İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ı tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti.