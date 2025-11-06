Yabancı gazetecilerden asrın inşa seferberliğine övgü: Türk hükümeti için halkından önemlisi yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da dünyanın dört bir yanından gelen medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Yabancı gazeteciler asrın inşa seferberliğini takdirle karşılayarak, "Depremden sonra burada kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yoktu, bugün hayat dolu ve başarılarla dolu", "Yapmış olduğunuz büyük proje gerçekten uluslararası anlamda bir iz bırakmış durumda", "Yalnızca 2 yılda bu kadar insana konut sağlamış olunması bana Türk hükümeti için Türk halkından daha önemli bir şey olmadığını gösteriyor" yorumlarını yaptı. Uruguay'dan gelen gazeteci Mariana Andrea Mendez Ruker, asrın inşa seferberliğinden çok etkilendiğini belirterek, "Gördüğüm eserler beni gerçekten çok etkiledi. Depremden sonra burada kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yoktu ve bugün hayat dolu ve başarılarla dolu" dedi.

ULUSLARARASI ANLAMDA İZ BIRAKTI

TÜRK-Arap Dostluk Derneği Başkan Yardımcısı Mohammed Ali Bakhıt Al Nahari, "Bu büyük proje gerçekten uluslararası anlamda bir iz bırakmış durumda. Bu projeleri nasıl koruyacaksınız?" diye sordu. Bakan Kurum, "Dünyanın en iyi mimarlarıyla tasarımlarımızı yaptık. Ve bu tasarımları da her şehrin o demografik yapısı yaşasın, ihtiyaçları giderilsin bakış açısıyla yapmaya çalıştık. Bütünün parçalarını da teker teker inşa ettik, aslında puzzle'ı birleştirdik. Ve bunu korumak istiyoruz. Aslında ilham aldığımız da tarihimiz, ecdadımızın bize bıraktıkları" cevabını verdi.

BÜTÜN MÜSLÜMAN TOPLUMLARI GURURLANDIRDI

MEKKE'DEN gelen gazeteci Ahmed Halabi Salih de "Yapılan binalarla ilgili ve bu görmüş olduğumuz olağanüstü işle ilgili yapmış olduğunuz bu hızdaki inşaat süreci sadece Türkleri değil bütün Müslüman toplumları gururlandırmıştır" yorumunu yaptı. Bakan Kurum da Suudi Arabistan, Azerbaycan gibi deprem sürecinde katkı sağlayan tüm dost ve kardeş ülkelere teşekkür etti.

TÜRK HÜKÜMETİNİ KUTLUYORUM

LATİN Amerikalı Roberto Trobajo Hernandez, 11 ilde yürütülen çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirterek, "Türk hükümeti beni her zaman şaşırtıyor ve ortaya çıkardığınız eserlerin başarısı sorgulanamaz bile. Bazen muhalefet, sırf muhalefet olsun diye muhalefet yapıyor ve halkı umursamıyor. Eserler gerçeği söyler. Öncelikle Türk hükümetini kutluyorum; yalnızca 2 yılda bu kadar insana konut sağlamış olması bana Türk hükümeti için Türk halkından daha önemli bir şey olmadığını gösteriyor" dedi. Bunun üzerine Bakan Kurum, "Dünyanın neresine giderseniz gidin bizdeki muhalefeti bulamazsınız. O yüzden bunu (muhalefeti) örnek almayın" şeklinde karşılık verdi.

HATAY SOKAKLARINI GEZDİLER

BAKAN Kurum daha sonra basın mensuplarıyla birlikte, Tarihi Meclis Binası, Atatürk Caddesi'nde ve Antakya merkezde incelemelerde bulundu. Şehirdeki son durum hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "Tarihi ihya projeleri aslına uygun şekilde devam ediyor. Şehrin kalbi diyebileceğimiz Asi Nehri'nin ihyası da burada yapılıyor. Hatay'da 86 bin konutu inşa ettik yıl sonu itibarıyla bu sayı 153 bine çıkacak" dedi. Murat KARAMAN / SABAH