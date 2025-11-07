MSB: Yabancı öğrenciler ülkelerine dönecek

Millî Savunma Bakanlığı, 2016 yılından 2025 yılına kadar; ABD, Balkanlar, Afrika, Türk Devletleri, Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere toplam 39 ülkeden 3016 misafir askeri öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğünü belirtti. Bakanlık, Suriyeli misafir askeri öğrencilerin eğitimler tamamlandıktan sonra ülkelerine döneceği bilgisini verdi. Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk şu bilgileri paylaştı: Bakanlığımız birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan anlaşmalar kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir.

3016 MİSAFİR ÖĞRENCİ

Bu çerçevede, yabancı askeri öğrenciler belirli sürelerle ülkemizde eğitim almakta ve eğitimlerini tamamlamalarının ardından kendi ülkelerine dönmektedir. Millî Savunma Üniversitesi'nin kurulduğu 2016 yılından 2025 yılına kadar ABD, Balkanlar, Afrika, Türk devletleri, Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere toplam 39 ülkeden 3016 misafir askeri öğrenci, Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları, Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (SUTASAK), Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (ASTTASAK), Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Harp Enstitülerinde eğitim almıştır. Suriyeli askeri öğrenciler de "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" kapsamında MSÜ'de öğrenim görmekte olup, bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev alması söz konusu değildir.

715 KM TÜNEL İMHA EDİLDİ

Suriye harekât alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen "tünel imha" faaliyetleri kapsamında, bugüne kadar Tel Rıfat ve Münbiç'te imha edilen tünellerin toplam uzunluğu 715 kilometre olmuştur.

ALTI F-16 İLE GEÇİŞ

8 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Tören Birliği tarafından tören geçişi ve Hava Kuvvetlerimize ait 6 adet F-16 uçağımız ile muharip uçak geçişi yapılacak.

ENVANTERE YENİ T70

Genel Maksat Helikopteri Projesi çerçevesinde 1 adet T-70 helikopterinin muayene ve kabul faaliyetinin tamamlanmasını müteakip bugün Hava Kuvvetlerimizin envanterine alınması planlanıyor.