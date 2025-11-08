Q Bank operasyonunda 3 kişiye gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen operasyonda tefecilikten elde ettikleri parayı aklayarak kredi adı altından borç para verip haksız kazanç sağladıkları iddia edilen banka yetkilisi Ali Ercan, Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü operasyonda "Tefecilik" suçu işlendiği ve elde edilen gelirlerin "aklanmasına" yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edildi. Soruşturmada banka yetkililerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan yetki dışında ve Merkez Bankası tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uyguladığı belirlendi. Mali zorluk çeken şirketlere kredi adı altında borç para verildiği ve haksız kazanç sağlandığı alınan beyanlar ve hazırlanan raporla tespit edildi. Bu kapsamda Q Yatırım Bankası yetkilisi Ali Ercan, Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alındı.