Maydonoz döner iddianamesi tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye finansman sağlandığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada, Maydonoz Döner ve Somca Gıda A.Ş. hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamede, gayri resmi ortaklıklar ve kurgulanmış para transferleriyle örgüte kaynak aktardığı tespit edildi. MASAK raporları ve dijital incelemeler, kartsız olarak ATM'den para yatırma ve "maişet" transferleri gibi yöntemlerin kullanıldığına yer verildi. FETÖ'ye örgütsel finansman sağladığı iddiasıyla 9 şüpheli hakkında 18 buçuk yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dava, 21 Kasım'da Ankara'da görülecek.