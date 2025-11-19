Çocukların korunması devletin görevidir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocuk haklarının korunmasının devletin görevi olduğunu belirterek hedeflerinin, suça sürüklenen çocukları yeniden topluma kazandırmak olduğunu kaydetti. Bakan Tunç, yetişkinler için 5 yıl olan denetim süresini çocuklar için 3 yıl olarak düzenlediklerini de bildirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde Ankara'da düzenlenen Yargısal Süreçlerde Çocuklar İçin Koruyucu ve Onarıcı Yaklaşımlar Projesi'nin açılış töreninde konuştu. Çocukların korunmasının devletin anayasal görevi olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Gereken tedbirleri yalnızca anne babalara, ailelere bırakmamak gerekir" dedi.

DENETİM SÜRESİ ÇOCUKLAR İÇİN 3 YIL

Çocuğun üstün yararı doğrultusunda modeller geliştirdiklerini söyleyen Bakan Tunç, sözlerine şöyle devam etti: "Yetişkinlerin işlediği suçlardan farklı olarak kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilebilmesi için cezanın üst sınırını 15 yaşını doldurmamış çocuklar bakımından 3 yılı yerine 5 yıl olarak belirledik. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi süresi yetişkinlerde 5 yılken bu süreyi çocuklar yönünden 3 yıla düşürdük. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararında da yetişkinler için 5 yıl olan denetim süresini çocuklar için 3 yıl olarak düzenledik" dedi.