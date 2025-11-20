Polise ikinci şark olmayacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 İl Emniyet Personel Şube Müdürleri ile değerlendirme toplantısında konuştu. Bakan Yerlikaya, "Hiçbir polisimizin gönlünde 'Haksızlığa uğradım' duygusu yer etmeyecek. Adil, denetlenebilir, şeffaf bir tayin sistemi bizim için vazgeçilmezdir. Bu anlayışla hazırladığımız yeni atama ve yer değiştirme yönetmeliğimiz 6 Mart 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi polislerimizin atamaları görev puanlarına göre yapılmaya başlandı. Bu düzenleme hem özdür hem teminattır" dedi. 2026 için önemli bir yeniliğe adım atıldığını bildiren Bakan Yerlikaya, "2026 genel atama döneminde personele zorunlu ikinci şark görevi yapılmayacak" ifadesini kullandı.