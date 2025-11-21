İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, basın mensuplarıyla "Futbolda bahis soruşturmaları" hakkında toplantı düzenledi. Gürlek, "Sevk edilen hakemler ya da ceza alan hakemler, men edilen futbolcularla ilgili olarak mutlaka adli soruşturma açılacak diye bir şey yok. Bizim şu aşamada işimizi kolaylaştıran en önemli husus MASAK raporu. İlerleyen günlerde belki bir operasyon daha yapabiliriz. Kesinlikle futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz. Bu sürecin de devam eden liglere zarar vermemesini istiyoruz. Bu sürecin kesinlikle olumsuz algıya yol açmamasını istiyoruz, özellikle sosyal medyayı da bununla ilgili takip ediyoruz; çünkü bunların amacı tamamen süreci sulandırmak. Kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, spor yorumcuları olabilir, havuzumuzda şike ve yasa dışı bahisle ilgili kim olursa üzerine düşüyoruz. Bizim için lekelenmeme hakkı çok önemli, sonradan beraat etse de lekelenmeme hakkı önemli. Kulüp başkanları, kulüp yöneticilerini de göreceksiniz yüksek ihtimalle, yurtdışında beraber çalıştığımız kuruluşlar var ondan da bekliyoruz. Somutlaşanlara operasyon yapıyoruz" dedi.

3. LİG'DEKİ CEZALAR AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında Nesine 3. Lig'de mücadele eden ve serbest statüde olan 637 oyuncuya verilen cezaları duyurdu. 3. Lig'den kurula sevk edilen 638 futbolcudan 637'si 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Futbolculardan Bertu Alican Özyürek'e ise 5 yıllık zaman aşımı nedeniyle ceza verilmedi.