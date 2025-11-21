Maçoğlu’na 86 milyon liralık zimmet suçlaması

Eski Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na görev süresince usulsüz işçi alımı yaparak kamu zararına yol açtığı iddiasıyla 86 milyon 620 bin lira zimmet çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri, 2019 yılında başkanlığa seçilen Maçoğlu'nun görevdeyken 145 kişiyi usulsüz olarak işe aldığını, işçilerin giderlerinin belediyenin gelirinin yüzde 84'üne denk geldiğini ve kamu zararına yol açtığını tespit etti. Maçoğlu hakkında 86 milyon 620 bin lira zimmet çıkarılarak suç duyurusunda bulunuldu. Tunceli Belediyesi'ne ait şirkete de 145 işçiyi ilana çıkılmadan ve duyurusu yapılmadan işe aldığı gerekçesiyle 500 bin lira ceza kesildi. Görevinden alınan DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'a işten çıkarılan 8 işçiyi işe aldığı gerekçesiyle 2 milyon 84 bin lira, belediye meclis üyesi Ali İhsan Bayır'a da toplu iş sözleşmesinde işçilere yüksek oranda zam yaptığı iddiasıyla 3 milyon 206 bin lira zimmet çıkarıldı.